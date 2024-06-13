Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BMGK'ye 'İsrail' çağrısı: Kararın arkasında durup gerekli baskı yapmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak.

* İspanya, 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor.

* İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi temennimizdir.

* Filistin konusunda değerli dostum Sanchez ile İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum.

* Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oluşan tablo endişelerimizi artırdı.

* İki ülke (Türkiye-İspanya) olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

* (BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararı) Pazartesi alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz.

* Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır.

* Temennimiz, İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi, bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Gelişmeleri yakından izliyoruz.

* (İspanya Başbakanı Sanchez'le) Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini görüştük. AP seçiminde oluşan tablo endişelerimizi artırdı.

* (İspanya ile savunma sanayi işbirliği) TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık.

* (İspanya ile) İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız.

* Maalesef dünyanın kaderi 5 ülkenin elinde. Biri 'Hayır' dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda 5 ülkeden biri devamlı İsrail'in yanında yer alıyor.

* İsrail acımasız şekilde katliamlarına devam ediyor. İsrail bu katliamlarına devam ederken özellikle de ABD'nin duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir.