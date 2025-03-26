Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını, bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi ile yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İçinde bulunulan küresel konjonktürün, öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ettiğini ifade eden Erdoğan, tüm stratejilerini buna göre belirlediklerini söyledi.

Gelecek asrın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladıkları 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi'ni bu anlayışla şekillendirdiklerini belirtti.

Sanayi mamullerini daha verimli ve daha rekabetçi üreten bir sanayi ekosistemine ulaşmayı ümit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz. Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş, beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz."

- "BİRÇOK STRATEJİK ALAN VE ÜRÜNDE ÖNCÜ BİR KONUMA YÜKSELDİK"

Erdoğan, Milli Uzay Programı'nda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettikleri ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya gönderdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Antarktika'ya 9, Arktik'e 4 bilimsel sefer düzenleyerek ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinledik. Teknofestler ile milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Teknoparklar, AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Türkiye'nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk. Üretim altyapısını güçlü yatırım teşvikleri ile destekledik ve birçok stratejik alan ve üründe öncü bir konuma yükseldik. Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı, küresel ekonomide kalıcı bir liderlik inşa etmemizi gerektiriyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi işte bu büyük vizyonun bir parçası olarak hazırlanmıştır. Stratejimiz 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş, 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojide ve kritik alanlarda AR-GE ve yerli üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Bu amaç altında tanımlanmış 27 strateji yoluyla kritik alanlarda özgün teknoloji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hızlandıracağız."

- "AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARIYLA YATIRIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Erdoğan, Sanayileşme İcra Komitesinin sağlayacağı koordinasyonla yerli ve milli ürünlerin kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak, bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim teknoloji hamlesine imza atacaklarını ifade etti.

Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji ve petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarıyla sahadaki etkilerini pekiştireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla yatırımları destekleyeceğiz." dedi.