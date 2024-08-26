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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'inci yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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