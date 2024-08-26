Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/J6WWQ096zw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2024