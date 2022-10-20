Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Cebrayıl'' tepkisi: Bunları tazminatla köşeye sıkıştırmak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından satır başları:

-Zorunlu göçmenler evlerine geri dönecek

-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği daha da güçlenecek.

-Şuşa Beyannamesi ile resmen müttefik olduk

-Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir

-Erdoğan'ın savaşta bize verdiği destek bize güç verdi. Bazı kuvvetlerin baskılarını engelledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.

Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.

Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.