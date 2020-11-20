Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP, HDP, SP ve İYİ Parti'nin gizli anayasa çalışmalarına sert tepki

AA 20 Kasım 2020 Cuma 12:03 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."

"Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz."

"Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız."



"Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."



"Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı."

"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız."



"Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim."



"Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz."

"Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz."

"Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz."

"Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız."