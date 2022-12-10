Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Jeremy Rifkin' tepkisi: Biz bu yollarda ithal danışmanlarla yürümedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık – Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/B3Tn9vBxNv — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 10, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Vezir Köprü 150 yataklı devlet hastanesinin ve 20 üniteli diş merkezinin, 25'er yataklı Salı Pazarı, 19 Mayıs, Kavaklı Devlet hastanelerinin, çeşitli ilçelerimizdeki sağlık merkezlerimizin açılışını bugün yapıyoruz

2093 yataklı 21 hastane dahil 42 adet sağlık tesisi yaptık. Hala 900 yataklı Samsun Devlet Hastanesi ile birlikte 5 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz

Eğitimde 817 milyon lira bulunan bütçeyle her kademede 66 projeyi burada resmen hizmete açıyoruz

213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Son 20 yılda Samsun'a 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık

Asarcık-Kavak yolunun 25 kilometrelik kısmını hizmete sunuyoruz. Laf değil, icraat!

Samsun Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk

120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye çıkardık

Samsun-Sivas arasındaki demiryolunun modernizasyonunu yaparak yaklaşık 9 saat süren yolu 5.5 saate indirdik

TOKİ eliyle 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdik. 4 bin 450konut daha inşa edeceğiz

Samsunlu çiftçilerimize 3.5 milyar tutarında tarımsal destek verdik

Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize kazandırdığımız hizmetleri saymakla bitiremiyoruz

Samsun, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023 yılında güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu açmaya hazır mıyız?

Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

Önümüze kurulan tuzakların amacı Türkiye'yi küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı

Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının tuzaklarını bozacağız

Parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var, bu uzantıları 2023'te temizlemeye hazır mıyız?

Doğu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesişim noktası Samsun'u potansiyelini en üst seviyeye taşıması için desteklemeyi sürdüreceğiz

Yeri geldi kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler. Mezhep ve köken farklılıkları üzerinden bizi birbirimize düşürdüler. Terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Kardeşlerim biz bunların hiçbirini yutmadık

Derenin taşıyla derenin kuşunu vurma misali bu sinsi alçaklıkların hepsinde bizim inşam-nımız kullanıldı. Alevi-Sünni dediler; sağcı-solcu dediler; ilerici-gerici dediler; Kürt-Türk dediler, hep bizi birbirimize kırdılar

Her türlü tehdit ve saldırıya rağmen ülkemizin çıkarlarını savunduk. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar

Türkiye'yi dünyanın birinci ligine çıkartacak eserlere kavuşturduk

Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Yaşanan her küresel kriz, ülkemizin gücünün daha iyi anlaşılmasını sağlıyor

İnlerine gireceğiz demiştik, girdik. Terör örgütünü Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Dereleri'nde çökerttik

2023'te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz

Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farklı akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir

Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç. Gözümüzde kalbimiz de hep millete baktı. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik

Tahıl koridorunu biz açtık, dünyaya tahıl gönderiyoruz

Yarın Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşeceğim, daha neler yapabiliriz bunları konuşacağız

Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz

Çok çalışacağız. Çünkü Allah göstermesin bu ülke bunların eline kalırsa biz bataklıktan, çamurdan geçemeyiz