Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına Gazianteplileri selamlayarak başlayan Erdoğan, törenin ardından AK Parti İl Kongresi ile Gençlik Buluşması'na katılacağını hatırlattı.

Gaziantep'in direnişin, dirilişin, umudun ve istikbalin şehri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşların yeni yuvalarının, Gaziantepliler için inşa edilen sosyal konutların anahtarlarını teslim edeceklerini söyledi.

Bu coğrafyanın tarih boyunca nice kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan,"Bu topraklar bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı, her dağında bir kahramanın yattığı bu bölge öyle sıradan bir yurt değildir. Burası dünya tarihini yazanların, dünyaya yön verenlerin yurdudur. Vatan topraklarını mukaddes bir emaneti taşımanın sorumluluğuyla mamur etme çabalarımızın gerisinde işte bu şuur vardır." diye konuştu.



Anadolu'da huzur içinde ilelebet yaşamak için her alanda güçlü olunması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bakınız, bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de bunun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un Anadolu şiirinden, "Ahlat'ın, Afşin'in, Söğüt'ün mahzun. Evladın, aşığın, yiğidin mahzun. Tebessümün mahzun, ağıdın mahzun. Oy güzel vatanım, oy Anadolu." dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel vatanımızın Anadolu'muzun mahzun olmasına, mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Bu anlayışla asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde, sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık." dedi.

Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun anahtarlarını, geçen hafta hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Öyle laf ola beri gele yok. Burası öyle Özgür Özellerin, şunların, bunların laf yapıp, icraat yapmadıkları bir iktidar değil. Şimdi Gaziantep, Güneyşehir'deyiz. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

Bu konutların inşasında emeği ve katkısı bulunan başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ olmak üzere tüm kurumları, yüklenici firmaları, işçileri, mühendisleri tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Projeyle hem depremzedelerimizin güvenli bir yuva özlemine yön verecek hem de sosyal konutlarla, bölgede hayat standartlarını yükseltmiş olacağız. Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025'in sonunda Gaziantep'imizde toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 982 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz."

- "SADECE KONUT YAPMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesinde sadece konut yapmadıklarını, aynı zamanda bölgede okul, sağlık merkezi, çarşı, pazar, yeşil alan ve parklarla yepyeni yaşam alanları inşa ettiklerini belirtti.



Erdoğan, "Sadece depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Sanayi ve ticaret şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretimi, istihdamı, ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye tüm bunları aynı anda yapacak kudrete de siyasi iradeye de sahiptir." dedi.

Vatandaşlara meydanlarda verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini, Allah'ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

Gaziantep'i yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, Türkiye Yüzyılı'na yakışır, örnek bir şehir yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ulaşımdan yeşil alanlara, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Toplam 135 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük temiz su yatırımı olan Düzbağ İçme Suyu Projesi ile şehrimizi kaynak kalitesinde içme suyuna kavuşturduk. 5 kilometresi tünel olmak üzere toplam 25 kilometre uzunluğundaki Gazi Ray Metro Projemizi başarıyla tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin finansmanıyla 32 vagondan oluşturduğumuz yerli ve milli tren setimizi yakında tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Yine 25 köprülü kavşağımızı ve 128 köprümüzü de yakın zamanda hizmete alacağız. 10 bin iş yerinde 50 bin kardeşimizin istihdam edileceği 4 milyon metrekarelik Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezini de tamamlamak üzereyiz. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Galle Park, Gazi Ray Parkı ve Festival Park gibi toplam 3 milyon metrekarelik park ve millet bahçesini hayata geçirdik."

Depremde en çok zarar gören Nurdağı ve İslahiye'deki altyapı, üstyapı, su ve kanalizasyon hizmetlerini hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezini, Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezini ve Alzheimer bakım merkezini Gaziantep halkının istifadesine sunduklarını söyledi.

Erdoğan, 25 yüzme havuzu ve spor salonunu da vatandaşların kullanımına açtıklarını ifade ederek, 3 bin 200 kişi kapasiteli Kamil Ocak Spor Salonu'nun da yakında tamamlanacağını dile getirdi.

Gaziantep'i metroyla buluşturmanın vaktinin geldiğine inandığını söyleyen Erdoğan, "Gaziantep Tren İstasyonu'ndan başlayıp Şehir Hastanesi'ne ulaşacak 10,5 kilometre uzunluğundaki metro projemizi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'mıza aldık. Önümüzdeki dönemde ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız. Toplam 7,5 milyar liralık Dülük-Organize Sanayi Bölgesi Tüneli inşaatını hayata geçireceğiz. 3 bin 250 metre, 3 şeritli çift tüp tünel ve 8 bin 500 metre uzunluğundaki yol ile organize sanayi bölgesine hızlı ulaşım sağlayacağız. Sözleşme imzalandı, 2026 sonunda açılışını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "ÜLKEYE VE MİLLETE HİZMET ETMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmet etmek için dev eserler üretip karıncalar gibi çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gecemizi gündüzümüze katarak taş üstüne taş koymanın gayretindeyiz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var, ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Atalar ne demiş? 'Dervişin fikri neyse zikri de odur.' demişler. Bakınız 'kule' deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. Kule deyince bizim aklımıza İstanbul Havalimanı'nın lale figüründen ilhamla tasarlanan 90 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi geliyor. Kule deyince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz yüksek güvenlikli nöbet kuleleri geliyor.

Kule deyince aklımıza kaçak geçişleri önlemek için sınırlarımıza yaptığımız ileri teknolojiye sahip gözetleme kuleleri, kırmızı-beyaz rengiyle bayrağımızı temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 334 metre yüksekliğindeki kuleleri geliyor. Kule deyince aklımıza Birleşmiş Milletler'in tam karşısında olan 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindeki Türk Evi'miz geliyor."

- "ÖZEL'İN VE BELEDİYE BAŞKANLARININ AKLINA SADECE PARA KULELERİ GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor." ifadesini kullandı.

Muhalefetin "para kuleleri" dışında ortada "İşte bizim eserimiz" diye gösterebilecekleri hiçbir icraatlarının olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine, çıkmış en iyi bildikleri iş olan paradan kuleyle geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Şahsi ikballerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki gözleri hiçbir şey görmüyor. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi, zaten kaderine terk edildi. Umurlarında bile değil. Bir başkası, 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kördüğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlara gelince kırk dereden su getiriyorlar. Yani nereden tutsanız elinizde kalan, beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne diyelim, Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin."

- "GAZİANTEP'E SAYISIZ ESER, PROJE VE YATIRIM KAZANDIRDIK"

Gayelerinin umutla, azimle, gayretle ve gönül kırmadan geleceği kurmak olduğunu belirten Erdoğan, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın peşinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lafla, lafazanlıkla, polemikle değil iş ve hizmet üreterek, imar ve ihya ederek gönüller kazanmanın derdinde olduklarını vurgulayarak, "Nereye giderseniz bizim eserlerimizi görürsünüz. Yerel yönetimler vasıtasıyla Gaziantep'e yaptığımız hizmetler zaten çok büyük takdir topluyor. Hükümet olarak da Gaziantep'e sayısız eser, proje ve yatırım kazandırdık." şeklinde konuştu.

Son 22 yılda Gaziantep'e toplam 1 trilyon 260 milyar lira değerinde yatırım yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Adalette 33 milyar lira, eğitimde 80 milyar lira, gençlik ve sporda 3,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 97 milyar lira, sağlıkta 34 milyar lira, çevre ve şehircilikte 731 milyar lira şehrimize yatırım yaptık. Ayrıca 88 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 107 milyar lira, tarım ve ormanda 61 milyar lira, sanayi ve teknolojide 9 milyar lira yatırım ve 21 milyar lira gerçekleştirilen yatırımlara sağlanan destek. Enerjide 62 milyar lira, kültür ve turizmde 61 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 17 milyar lira tutarında proje, eser ve hizmet kazandırdık."

İslahiye Spor Salonu, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi ve Spor Salonu'nun inşasının yüzde 90'ının tamamlandığını anlatan Erdoğan, Gaziantep'teki 11 millet bahçesi projesinden 6'sının tamamlandığını, 4'ünün proje çalışmasının devam ettiğini söyledi.

- "YEREL VE YATAY MİMARİYLE YAPILACAK 50 BİN KONUTLUK YENİ BİR ŞEHİR KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi ve 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin ek binasının yapımının sürdüğüne işaret ederek, "TOKİ vasıtasıyla ülkemizin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olan Gaziantep Kuzeyşehir Projesi'ni başlattık. Gaziantep'te yerel ve yatay mimariyle yapılacak 50 bin konutluk yeni bir şehir kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dörtyol ile Hassa arası 20 kilometre uzunluğunda Amanos Dağları'nın altında bir adet demir yolu ve iki adet otoyol tünelinin yapılması önem arz ediyor." diyen Erdoğan, bunun ihalesinin yapıldığını, en kısa sürede inşaatına başlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin Hızlı Tren Proje'mizin yapım çalışmaları etap etap devam ediyor. Proje tamamlandığında Gaziantep ile Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Etüt çalışmaları devam eden Şanlıurfa-Gaziantep Hızlı Tren Proje'mizle, Gaziantep hem doğusuyla hem de batısıyla hızlı trenle bağlanmış olacak. Allah ömür verdikçe daha nice yatırımları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Anahtarlarını teslim ettiğimiz yeni yuvalarımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

- TÖRENDEN NOTLAR

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan tören alanına "Yuvamıza kavuştuk, Reisicumhur'a minnettarız", "Yuvamız Güneyşehir'de, kalbimiz seninle Reis", "Recep Tayyip Erdoğan'a Güneyşehir'i bizlere kazandırdığı için teşekkür ederiz" ve "Babalar sözünü tutar" yazılı pankartlar asıldı.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edildi. Erdoğan, sahneye çağrılan bazı hak sahiplerine konutlarının anahtarları ve tapularını verdi.

Sigara içtiğini öğrendiği bir hak sahibinden sigarayı bırakacağına dair söz alan Erdoğan, ailelerle sohbet etti, çocuklara harçlık verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı