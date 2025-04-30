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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Rüşvetçileri kahraman ilan ettiler

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini ‘ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekârları demokrasi kahramanı ilan ediyor.' dedi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

27 Nisan Pazar günü, milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. Sene-i devriyesiydi. Meclis iradesini hiçe sayma girişimi karşısında çok net duruş sergileyerek milletin emanetine cesaretle sahip çıktık.

AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa karşısında bizi ve milletimizi bulur.

AK Parti olarak bundan 15 yıl önce 2023 vizyonu dedik Allah'ın izniyle bu hedefe ulaştık. Şimdi 2053 diyoruz. Siz bakmayın 2053'ün uzak göründüğüne, AK Parti iktidara geldiğinde 2025 de uzak gibiydi.

Biz hiçbir vakit muhalefetin yaptığı gibi ortaya çıkan hasılanın üzerine konmaya çalışan beleşçilerden olmadık. Armut piş, ağzıma düş anlayışının bizim tasavvurumuzda yeri yoktur.

CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz, FETÖ'cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor.

Batıdaki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken; kendi partisini 'ahtapot' gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekârları demokrasi kahramanı ilan ediyor.

Yaptığı hakaretleri, kullandığı seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekasına misliyle iade ediyorum. Sayın Özel aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor, ya insan önce aynaya bir bakar.

Bu yanlış yolda ısrar ederse, kendisini muhatap almayız. Kendisine biraz çeki düzen verene kadar bu şahsı kendi partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya mahkum ediyoruz.

Bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, önünde eğilip bükülmediği terör örgütü bırakmamıştı.

"GİZLİ GRÜŞME" TEPKİSİ!

Güya her işlerinde 'şeffaf' olacaklardı ama gördük ki 'bantçı' olup çıkmışlar.

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