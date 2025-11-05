Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Kabul oyu veren siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız.

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. TBMM ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama ana muhalefet partisi bir sürü bahanenin arkasına saklanarak karşı çıkıyor. Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. TBMM ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama ana muhalefet partisi bir sürü bahanenin arkasına saklanarak karşı çıkıyor pic.twitter.com/n6vc8Vvbne — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 5, 2025

"CHP YA HARARET YAPACAK YA DA ŞANZIMANI DAĞITACAK"

CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Tezkereye hayır demelerine şaşırmadık. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki CHP ya hararet yapacak ya da şanzımanı dağıtacaktır

Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır.

Biz elbette ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için aslolan Türkiye'dir.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz elbette ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için aslolan Türkiye'dir https://t.co/3Qto8OMLS0 pic.twitter.com/H4uF5q1Itk — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 5, 2025

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

(Terörsüz Türkiye) Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Tezkerelerin Terörsüz Türkiye çalışmalarının zorlaştıran değil tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir adım olacağına inanıyorum.