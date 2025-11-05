İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1151
  • EURO
    48,4239
  • ALTIN
    5378.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Kabul oyu veren siyasi partilere teşekkür ediyorum. TBMM, ülkenin ve milletin güvenliğini yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor. Ama bakıyorsunuz ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan bahanelerle buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Kabul oyu veren siyasi partilere teşekkür ediyorum.

Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız.

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia eden CHP'nin tezkereye karşı çıktığını gördük. TBMM ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama ana muhalefet partisi bir sürü bahanenin arkasına saklanarak karşı çıkıyor. Ne yaptıklarını anlamak mümkün değil.

"CHP YA HARARET YAPACAK YA DA ŞANZIMANI DAĞITACAK"

CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Tezkereye hayır demelerine şaşırmadık. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki CHP ya hararet yapacak ya da şanzımanı dağıtacaktır

Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır.

Biz elbette ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için aslolan Türkiye'dir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

(Terörsüz Türkiye) Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Tezkerelerin Terörsüz Türkiye çalışmalarının zorlaştıran değil tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir adım olacağına inanıyorum.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • ak parti
  • grup toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.