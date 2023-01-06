Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz hem de müjdelerimizi paylaşacağız. Sanayi devrimi ve teknoloji devrimi insanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, toprak halen asıl hayat kaynağı olarak önemini koruyor. Toprağımıza sahip çıkmanın, onu işleyen çiftçilerimize destek çıkmanın gayreti içindeyiz. Her küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrar tekrar göstermektedir. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin, sağladığımız kolaylıkların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Bugünkü buluşmamız da aynı çabanın bir tezahürüdür. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile onu üreten, satan kurumları birlikte değerlendiriyoruz.

Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesini ve çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bugün vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ

Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasada kadar yapacakları her türlü harcamalar için kullanabilecek. Böylece, gelir elde edemedikleri dönemde ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 250 bin liraya kadar verecek kredinin yıllık faizi yüzde 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisi. Bu sayede nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Üst limiti 15 milyon lira, yıllık faiz oranı yüzde 4.75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletmede 24 aya kadar vade uygulanabilecek.

TARIM BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ

Başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankası ile bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira, faiz oranı yüzde 9.75.

Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.