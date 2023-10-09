Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere ''ikramiye'' müjdesi: Kasım ayında hesaplara yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemize ve milletimize hizmet dolu günler geçirdik.

Ülkemizde düzenlenecek en büyük bilimsel etkinlik olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77.'sine 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağız.



Her ne kadar bazılarının Milli Mücadele'yi yöneten 15 Temmuz'da hain darbecilere direnen Meclisimize "Gazi" demeye dili varmıyor olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şanlı unvanı inşallah ilelebet taşıyacaktır.

2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12'nci Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık.

Bu yılın ilk yarısında %3,8 büyüyen, 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay %1,03'e yükselen Türkiye, depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Yaşadığımız enflasyon daha doğrusu rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı bir politikalara dayalı bir yol izliyoruz.

Ülkemizi, kronik baş ağrısı olan faiz-kur-enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarmakta kararlıyız.

Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum.

Aldığımız tedbirler sayesinde otomotiv piyasasında spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Benzer bir uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Piyasanın dengesini bozan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz

Bölgemizde ve dünyaya dini ve etnik kökenli ayrışmaların, çatışmaların, nefret suçlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin sergilediği bu kuşatıcı ve kucaklayıcı tavır çok çok önemlidir.

Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz. Emekli olup çalışmaya devam edenler kapsam dışındadır.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak.

"162 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatları ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait 194 hedef imha edildi. 162 terörist etkisiz hale getirildi.

Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır. Terör örgütüne daha bir şiddetle daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz.

Terör örgütleriyle yakın ilişkide olan güçlerden, harekatlarımızda zarar görmemeleri için bölgedeki unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz

(Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesi) Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.