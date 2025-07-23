Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biridir.

Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, millî iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre'de "Manda ve himaye kabul olunamaz" ilkesiyle millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

Kongre'de ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

HATAY'IN ANA VATANA KATILMASININ 86. YIL DÖNÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 86. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, millî ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir.

Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür.

Hatay halkı kendi iradesiyle verdiği karar neticesinde 29 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma yönünde oy kullanılmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur. Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir.

Bugün, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve bu uğurda mücadele eden herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.