Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa ve zincir marketlere çağrı: Enflasyonla mücadelemize katılın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele çerçevesinde zincir marketler ve tüm esnaflardan destek çağrısında bulundu.

Tüketicileri korumak için aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar ile etiketiyle kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle durulduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapılan denetimlerde bu tür yollara tevessül edenlere 215 milyon lira ceza yazıldı. Ticaret Bakanlığımızın 81 ilde yürüttüğü gözetim ve denetim faaliyetleri ışığında fahiş fiyat uygulayan işletmelere 86 milyon lira ceza kesildi." dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Biz de buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat... pic.twitter.com/XW1XKwcgDZ — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) October 9, 2023

Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz de buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğimiz gibi bu dönemde sergilenen fedakarlıkları da asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOLAT'IN İNDİRİM ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini ifade etmişti. Bakan Bolat'ın çağrısına destek veren Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri indirimleri raflara yansıtmaya hazırlanıyor. Peş peşe indirim açıklamalarında bulunan marketler, Orta Vadeli Program'a işaret ederek enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacaklarını bildirdi.