Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



GELİR VERGİSİNDE MÜJDELER

"Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum.

Daha önce esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evlerde imal ettikleri ürünleri evlerde ve bazı platformlarda satanları vergi muafiyetine alıyor, sınırı da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz.

Berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Gerçek usule geçmesi gereken esnafımızın basit usulden yararlanmasını sağlıyoruz. 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.

ESNAFA TAŞITTA ÖTV MÜJDESİ

Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Yeni Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN "TEMİZ PARA" İDDİASI

Bay bay Kemal atmakla olmuyor. Esrar kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey.

Kandil, 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyor. Kandil'deki teröristbaşlarına güveniyorlar. Biz ise milletimize güveniyoruz. Bu ülke, terör devleti olmayacak. Onun için 14 Mayıs çok önemli.

KARADENİZ GAZINDAN GENÇLERE FİNANSMAN

Karadeniz gazımızın belli bir miktarını rezerv edeceğiz ve oradan gençlerimize, ailelerimize bunu tahsis edeceğiz. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. İki yılı ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliğe teşvik edeceğiz."