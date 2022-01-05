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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum' dedi.

DHA5 Ocak 2022 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda olası faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin'i, şehit olmasının 5'inci yılında andı. Erdoğan, mesajında "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum" dedi.

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