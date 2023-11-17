Almanya'da kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' diplomasisi

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı'na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.



ATEŞKESİN ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti.

İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.