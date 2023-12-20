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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

20 Aralık 2023 Çarşamba 19:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

SİSİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

  • Erdoğan tebrik
  • Sisi görüşme
  • İsrail saldırıları

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