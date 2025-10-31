Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Bomonti'de düzenlenen TRT World Forum 2025'teki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Forumun beşeriyeti ilgilendiren sorunların istişare edilmesi noktasında son derece kıymetli bir platform haline dönüştüğünü gördüklerini dile getiren Erdoğan, 2017'den beri TRT World Forum'u başarıyla tertipleyen TRT yönetimi ve mensuplarını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'nin insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ve hakikatin sesini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yayınlarıyla iftihar kaynağı olduğunu vurguladı.

Kamu yayıncılığı sorumluluğunu layıkıyla üstlenen TRT'nin düzenlediği TRT World Forum'un da TRT'nin bugün artık 7 kıtada bilinen ve tanınan bu yaklaşımının en kıymetli tezahürlerinden biri olduğunu anlatan Erdoğan, "Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı bu platformda fikir, tespit ve önerilerini dillendirmiş, on bine yakın katılımcı da programları yerinde takip etmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi, siyaset, güvenlik, medya, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini burada dinleme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene forumun "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla düzenlendiğini anımsatarak, "Önümüzdeki 2 gün boyunca 35 farklı ülkeden, 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında böylesine bereketli bir fikir ortamı kuşkusuz daha fazla önem kazanıyor." diye konuştu.

İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar üzerine ne kadar çok konuşulur, karşılıklı saygı çerçevesinde ne kadar çok tartışılırsa sahici çözümlere ancak o nispette ulaşabileceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada istişare edilecek meselelerin, burada dillendirilecek fikirlerin, burada yükselecek çağrıların tüm insanlığın barış ve huzur arayışına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sadece medyaya dair değil küresel birçok meselenin enine boyuna tartışılacağı forumun başarılı geçmesini diliyorum. İştirakleri, fikirleri ve önerileriyle foruma değer katan misafirlerimize şimdiden şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan her günün daha adil, kapsayıcı, kuşatıcı bir küresel sistemin inşasına duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu söyledi.

Savaşlar, çatışmalar, eşitsizlik ve adaletsizliklerin tüm insanlığın gündemini adeta işgal etmiş durumda olduğunu dile getiren Erdoğan, "İkinci Cihan Harbi'nin galipleri eliyle kurulan mevcut sistem, günümüzün gerçeklerine ve gerekliliklerine maalesef uymuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor. Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yer kürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye olarak, insanlığın kaderinin 5 ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getirdiklerini ve bu sebeple "Dünya beşten büyüktür" dediklerini vurgulayarak, "En büyük insani krizlerde, en somut insan hakları ihlallerinde dahi karar almakta geciken sistemin, taze fikirlere, yeni katkılara ve elbette günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu aşikardır. Son 2 yılda Gazze'de yaşananları hep beraber takip ettik. İsrail hükümeti 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Gazzeliyi şehit etti. 170 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail saldırılarında yaralandı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonuçlarına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler kasıtlı şekilde bombalandı. Hala ne diyorlar? İsrail masum. Nasıl masum oluyor? Nükleer silah, en güçlü bombalar, istediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? Dün işte bu başımıza geldi ve orada gerekenleri zaten söyledik. Tam aksine masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar, bombalar var. Her nevi silah var. Kısa menzil, orta menzil, uzun menzilli silahlar var. Nasıl masum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız."

"İSRAİL ŞU ANDA AÇLIĞI ÖLÜMCÜL BİR SİLAH OLARAK ÖZELLİKLE ÇOCUKLARA KARŞI KULLANDI"

Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Az önce perdede gördük. Deri kemik olan o yavruları gördük ve açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinası karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Filistinli gazeteciler sadece canlarını değil evlatlarını, az önce arkadaşlarımızın içinde bir tanesi kendisi hariç eşini, yavrularını orada kaybetti. Anne-babalarını da bu süreçte şehit verdiler. Üzülerek ifade etmek isterim ki bütün bunlar olurken küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatlarını kurtaracak hiçbir adım atmadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurulun ezici çoğunlukla aldığı kararların bile güvenlik konseyindeki çıkar hesaplarına kurban edildiğini dile getirerek şunları ifade etti:

"Bunu anlamak, anlamlandırmak mümkün değil. Kardeşlerim, bakın burada şunu da belirtmek durumundayım. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil uluslararası basın da aynı şekilde failleri özenle gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır. Bir avuç medya organı ve cesur gazeteci dışında Gazzeli mazlumların sesini dünyaya duyuran olmadı. İnanıyorum ki uluslararası basın camiası bunun muhasebesini objektif bir şekilde geç de olsa yapacaktır."

Kalemini, kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze'de işlenen soykırım suçlarını karartmak için kullanan iliştirilmiş gazetecilerin ifşasının, medyanın itibarı açısından çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu noktada TRT'mizin soykırımın ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle sürdürdüğü yayınlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gazze'den haber akışına bir an olsun ara vermeyen TRT, failler hakkındaki dosyaların arşivlenmesinde de büyük bir başarıya imza atmıştır. Öyle ki bu uğurda fotoğrafçı Yahya Barzak kardeşimizi şehit vermiştir. Yahya kardeşimizi ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK BU KONUDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Programın başında, Gazze'de şehit olan basın mensuplarının vasiyetlerini izlediklerini belirten Erdoğan, "İnşallah mahşeri vicdan Yahya Barzak'ın ve diğer 270 basın mensubunun hatırasına sahip çıkacak ve onların canları pahasına topladıkları deliller ışığında soykırım faillerinin hukuk önünde hesap vermesini sağlayacaktır. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Lahey adalet divanı başta olmak üzere bütün buralarda gerekli adımlar neyse bu adımları atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıllık zulmün ardından geçen haftalarda Türkiye'nin de destekleriyle Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını, böylece Gazzelilerin ilk defa rahat bir nefes almaya başladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor. Fırsat kovalıyor. İşte önceki gün yine çoğu çocuk 100'den fazla Gazzeliyi şehit ettiler. İsrail'in ahde sadakat konusundaki berbat sicilini herkes biliyor. Dolayısıyla ateşkesin sürmesi, insani yardımın Gazzeli kardeşlerimize ulaşması ve Gazze'nin yeniden inşası safhasına geçilmesi ancak İsrail'in tüm bunlara zorlanmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır. Biz dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Son dönemde birbiri ardına gelen Filistin'i tanıma kararlarını bu bakımdan son derece önemli buluyoruz. Henüz bu kararı almayan ülkeleri de bugünden tezi yok harekete geçmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy'le yaptığımız görüşmelerde ilk etapta ateşkes ve devamında kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermedeki kararlılığımızı ifade ettik. Umuyorum ki yakın gelecekte taraflar arasında bir orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Bomonti'de düzenlenen TRT World Forum 2025'te yaptığı konuşmada, dünyadaki gelişmeleri oturup izlemenin ve eleştirmenin kolay, değiştirmek, dönüştürmek ve karanlığa karşı bir mum yakabilmenin ise zor olduğunu kaydetti.

Kendilerinin kolay olanı değil, her zaman zor olanı seçtiklerini dile getiren Erdoğan, "Oturup izlemek veya yanlışları eleştirmektense harekete geçmeyi, sorumluluk almayı, karanlıkları aydınlığa çevirmek için mücadele etmeyi tercih ettik. Milyonlarca kilometrekareyi bulan medeniyet coğrafyamızın her köşesine barışı, adaleti, dayanışmayı, huzuru götürmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak yalnızca Gazze'de değil yaşanan her insani krizde inisiyatif aldıklarına dikkati çekerek, "Dördüncü yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla çözümü için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendik. Hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy'le yaptığımız görüşmelerde ilk etapta ateşkes ve devamında kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermedeki kararlılığımızı ifade ettik. Umuyorum ki yakın gelecekte taraflar arasında bir orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açılacaktır. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ÜLKENİN KENDİSİNİ SINIRLARI İÇİNE HAPSETME LÜKSÜ YOKTUR"

Somali ile Etiyopya arasında büyük bir krizde dönüşme potansiyeli taşıyan anlaşmazlıkların çözümüne de yardımcı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardeş ülkelerimiz, Afganistan ve Pakistan arasında geçtiğimiz haftalarda patlak veren krizin aşılmasında da başat rol oynadık. Milli İstihbarat Teşkilatımızın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları, ülkemize duyulan güvenin bir tezahürü olarak kısa sürede meyvelerini verdi ve taraflar arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın kalıcı hale gelmesini canıgönülden arzu ediyoruz. Şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ifade ediyorum: Günümüz dünyasında artık hiçbir ülkenin kendisini sınırları içine hapsetme lüksü yoktur. Coğrafi bakımdan hiçbir ülke için yanı başındaki, bölgesindeki sorunlara bigane kalma gibi bir seçenek söz konusu değildir. Bugün ister Gazze olsun ister Afganistan olsun isterse Sudan olsun, masumların ölümüne 'Bunlar bizim sorunumuz değil.' diye bakanlar, açık söylüyorum, kazın ayağının hiç de öyle olmadığını bir şekilde öğrenirler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bencillik içinde, sınırlarının hemen ötesinde yaşanan yoksulluğu, çatışmaları, krizleri umursamayanların bırakın insanlığa, kendi çocuklarına bile parlak bir gelecek vadedemeyeceklerini dile getirdi.

Her koyunun kendi bacağından asıldığı bir dünyanın herkes için sonu karanlık bir dünya demek olduğuna değinen Erdoğan, "Haksızlık karşısında susan, o haksızlığa ortak olmuştur. Zulme rıza göstermek de unutmayın, zulümdür. Bir hesap gününe inanan insanlar olarak bizler zulme rıza gösteremeyiz, haksızlık karşısında susanlardan olamayız. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Bunca imkana, bunca teknolojiye, son 20 yılda yaşanan iletişim devrimine rağmen Asya'dan Afrika'ya çocuklar ölmeye devam ediyorsa hepimiz kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"İNSANİ DEĞERLERİ ÖNE ÇIKARAN YAPIMLARA DAHA FAZLA ÖNEM VERMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Son günlerde Sudan'dan gelen dehşet verici görüntüleri hem gazeteci hem de birey olarak katılımcıların takip ettiğine inandığını belirten Erdoğan, "Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'de sivil halka yönelik katliamları vicdan sahibi hiç kimse kabul edemez, buna sessiz ve kayıtsız kalamaz. Türkiye olarak El Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. El Faşir şehri ve çevresindeki saldırıların sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik katliamların derhal durdurulması gerekiyor. Biz, bu konuda kardeşlik hukukumuzun gereği neyse samimiyetle, açık yüreklilikle onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki kardeş kanı akmasın, yeter ki masum çocuklar, kadınlar ve siviller öldürülmesin. Siz basın mensuplarımızdan da Sudanlı kardeşlerimizin dramını dünyaya duyurarak bu mücadeleye omuz vermenizi bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin küresel barış adına yürüttükleri bu çalışmalara insanlığın ortak hafızasında yer edinmesinde kritik rol oynadığını söyledi.

TRT'nin bugün 17 televizyon, 17 radyo kanalı, dijital uygulamaları, sinema filmleri, belgeselleri, yabancı dillerdeki dijital haber platformlarıyla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini, TRT World ve TRT Arabi'nin yanı sıra en çok konuşulan dillerdeki dijital haber platformları ile 41 dil ve lehçedeki internet ve radyo haberciliğiyle dünya nüfusunun yarısından fazlasına hitap ettiğini belirtti.

Erdoğan, "TRT'miz bu yayınlarıyla manipülasyonun medya refleksi haline geldiği bir çağda sorumlu yayıncılığın zeminini büyütüyor. Gerçeğin algılara kurban edildiği bir zamanda milyarlarca insana hakikat temelli bir alternatif sunuyor. Bunları fevkalade değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Türk dizilerinin milyarlarca insan tarafından beğeniyle takip edildiği bu dönemde TRT'nin dizi sektörünün de öncülüğünü üstlendiğini, TRT yapımı dizilerin 110'dan fazla ülkede, 50'den fazla dilde yayınlandığını dile getiren Erdoğan, bunlar sayesinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından pek çok insanın hem güzel Türkçeyi öğrendiğini hem de tarih, kültür, milli ve manevi değerlerle tanışma fırsatı elde ettiğini kaydetti.

"KADIN VE ERKEKTEN OLUŞAN AİLE KURUMUNUN ALTINA ADETA DİNAMİT KONULUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şurası da çok ama çok önemli: Sizin de bildiğiniz üzere aile müessesesi ciddi saldırı altındadır. Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları aynı şekilde bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor. Özgürlük kavramıyla her türlü gayriahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor. Maalesef bundan hicap da duymuyor. Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, bencilliğe karşı dayanışmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları yani insanı ve insani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada TRT'nin gerek geleneksel gerekse dijital mecralarında aile odaklı temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını takdirle karşılıyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve insanlık için en iyi, doğru, faydalı, ahlaki olanı reyting kaygısına kurban etmeden yolunuza devam etmenizi bekliyorum. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin diyorum."

Dokuzuncusu düzenlenen TRT World Forum'un hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, dünyanın ortak geleceği için ortaya konulan bu samimi gayretlerin, toplantı ve oturumlarda dile getirilecek fikir ve önerilerin daha adil bir dünyaya kapı aralayacağına yürekten inandığını, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından teşrif edip, foruma değer katan tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

PROGRAMDAN NOTLAR

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da konuştu.

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler anısına video gösterilen programa katılan 6 gazeteci, Gazze'de giydiği basın yeleğini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

TRT Genel Müdürü Sobacı, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından oturum sona erdi.