Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' mesajı

26 Şubat 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 12:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra siyasiler de, Hocalı Katliamı'nın 29. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

SÖZCÜ KALIN: ŞEHADETE YÜRÜYEN AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katliamla ilgili yaptığı açıklamada, " 29 yıl önce bugün HOCALI'da vahşice yapılan katliamda şehadete yürüyen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Hocalı Katliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.



SÖZCÜ ÇELİK: ERMENİ İŞGALCİLER YERYÜZÜNÜN EN VAHŞİ KATLİAMLARINDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRİRDİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu ifadeleri kullandı:

Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan'la birlikteyiz.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU İNSANLIK SUÇUNU UNUTMAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medyadan yayımladığı şu mesajla katliamın yıl dönümünü lanetledi:

29 yıl önce Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bu insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!



BAKAN SELÇUK: DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLENEN İNSANLIK UTANCININ ACISINI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şu ifadeleri kullandı:

29 yıl önce bugün Hocalı'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen insanlık utancının acısını derinden hissediyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor, yitirdiğimiz canları rahmet ve dua ile yad ediyoruz, ruhları şad olsun.