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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk zafer konuşması: Güveninize layık olacağız

Kısıklı'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. Demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Güveninize layık olacağız.' dedi.

28 Mayıs 2023 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk zafer konuşması: Güveninize layık olacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Teşkilatımızın tüm mesnuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum.

Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır olduğu gibi layık olacağız. Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız.

Şimdi bakın buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum; 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146, 2023'te CHP'nin vekil sayısı 196 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi ne kadar 40 tane. Peki ne oldu şimdi 129'a düştü CHP.

Kaybettiği vekiller sebebiyle CHP bay bay bay Kemal'e hesabını soracaktır. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçimin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" demiştik.

Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden kalkınmamızdan hedeflerimizden taviz vermeden şimdi "Türkiye Yüzyılı"nın kapılarını beraberce açtık.

Allah'a hamd ediyorum sizin gibi yol arkadaşları bana nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Üsküdar'ı da İstanbul'u yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız.

Hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı, Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim aradı, Libya Başbakanı aradı. Diyorlar ki davet edin hemen şimdi de geliriz.

Hiç kimse insanımızı sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Hiçkimse milletimizin bir olma iri olma diri olma kardeş olma hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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