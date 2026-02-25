İSTANBUL 11°C / 4°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmralı Statüsü'' açıklaması
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmralı Statüsü'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin 'İmralı statüsü' açıklamasına yönelik, 'İmralı şu anda Adalet Bakanlığı tarafından işletiliyor.' ifadelerini kullandı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmralı Statüsü'' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

İMRALI'NIN STATÜ AÇIĞI

Grup Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin statü açığına ilişkin açıklamasına değindi.

Erdoğan, "İmralı, Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli şekilde işletiliyor." dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Bahçeli, "Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacak? Bu tartışma samimiyetle yapılmalıdır."

