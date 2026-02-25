Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmralı Statüsü'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

İMRALI'NIN STATÜ AÇIĞI

Grup Toplantısı'nın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin statü açığına ilişkin açıklamasına değindi.

Erdoğan, "İmralı, Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli şekilde işletiliyor." dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni ve dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Bahçeli, "Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacak? Bu tartışma samimiyetle yapılmalıdır."