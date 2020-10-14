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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak başbakanına davet mektubu

Irak Başbakanı Kazımi yaptığı açıklamada, “Ankara ziyareti için Erdoğan'ın davet mektubunu aldım.” dedi.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:04
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 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabulü sırasında, Ankara’yı ziyaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet mektubunu aldığını bildirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kazımi, Büyükelçi Yıldız'ı Bağdat Hükümet Sarayı'ndaki kabülünde, iki ülke arasında tüm alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Büyükelçi Yıldız da, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Başbakan Mustafa Kazımi tarafından kabulüm sırasında, Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyid ettim. Irak’ın bölgemizde ve bölgemiz dışındaki eksen siyasetini reddeden tavrını güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğimizi vurguladım.” ifadelerini kullandı.

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