Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' mesajı: Savaşın faturasını tüm dünya ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Yarın milletimizin ortak değerlerinin ortak geçmiş ve gelecek tasavvurunun en veciz nişanesi olan millî mutabakat metnimiz olarak gördüğümüz İstiklal Marşımızın kabulünün 105. Yıl dönümünü idrak edeceğiz.

* Sadece yazıldığı günler bakımında değil muhteviyatı itibari ile İstiklal Marşı son devletimizin kurucu belgesi ve yapı taşıdır.

* Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında nasıl bin yıldır başımız dik bir şekilde hür yaşadıysak, kıyamete kadar yine hür yaşayacağız. İstiklalimize her zaman sahip çıktık. Türk'ün hürriyetine kimse dokunamaz.

* Yayınladıkları rezil bildirilerle devletimizin kurucu kodlarına ve milletin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı bir kez daha okumalarını, anlayan kadar tekrar tekrar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

* Kim ne derse desin, kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın; bizi biz yapan hasletlere sıkı sıkıya sarılacağız.

* Bugün Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlara kadar Türkiye denilince, Türk Milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Allah aşkına bu değişmez geçeklere gözlerini kapamak, bu hakikatlere sırt çevirmek mümkün mü?

* Beyefendiler istemiyor diye kurucu değerlerimizi yok sayarak ecdadımızı ret mi edelim?

* Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak İstiklal Marşımıza da İstiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum.

* Kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayarımı yapmadan topyekûn bir halka gelişmelerde hiçbir sorumluluğu yokken ağır bedeller ödetildiğini üzülerek görüyoruz.

* Gözünü kan bürümüş bir şebekenin kışkırtmaları neticesinde, bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı.

* Komşumuz İran'ın alt yapısına ağır zayiat verdirildi. İran halkı her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor.

* İran'daki savaş küresel tahribat oluşturdu. Bölgemizde çatışmalar sona ermeden yenileri ekleniyor.

* İran'a yönelik saldırılar küresel ekonomi üzerinde baskı kuruyor. Savaşın faturasını dünya ödeyecek.

* Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz. Silahların susması için umudumuzu halen kaybetmedik.

* Diplomasiye şans tanınmalı. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için son derece temkinli hareket ediyoruz. Savaş büyümeden durdurulmalıdır.

* Çatışmaların başladığı günden bugüne İran, ABD ve ilgili bölge ülkeleriyle temaslar kurduk. Silahların susması için umudumuzu kaybetmedik.

* Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için son derece temkinli hareket ediyoruz.

* Biz, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti ile hareket eden nemelazımcı bir ülke hiç değiliz tam tersine biz krizleri çözümü için risk alan, sorumluluk alan gerektiğinde elini taşın altına koyan bir devletiz, böyle bir hükûmetiz.

* Biz, bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da "Bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür" diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz.

* Son günlerde sosyal medyada mezhepçiliğin körüklendiğini, asırlık tartışmaların yeniden ısıtılmak istendiğine şahit oluyoruz.

* İran'a saldırılar devam ederken aralarında kimi eski İsrailli yöneticiler ile ücreti mukabilinde tetikçilik yapan kiralık kalemlerin de olduğu belli çevreler ülkemizle ilgili çeşitli iddialarda bulunmuşlardır.

* Bizim tek bir dinimiz vardır, o da İslam. Mezheplerimizden, kökenlerimizden önce hepimiz insanız ve Müslümanız. Hz. Ali bizim, Hz. Ömer de bizimdir.

* Haksızlığa uğrayanın yanındayız. Irk ve mezhep ayrımını reddediyoruz.

* Siyonist katliam şebekesinin, 'elin taşıyla elin kuşunu vurma' oyununa kesinlikle gelmemeliyiz.

* Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet, sıradan bir millet değildir. Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler İstiklal Harbi'ne Kıbrıs'a baksın.

* Bugünü Türkiye'si dünden çok farklıdır. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar.

* Biz macera ve gerilim peşinde asla değiliz. Hiçbir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok. Topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden ve macera arayan olursa ona da 'Hodri meydan!' demekten çekinmeyiz.

* Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye, Terörsüz Türkiye projesi ile gücüne güç katmıştır.

* Ülkemizde 4 saat 4 dakikası cep telefonlarında olmak üzere internette geçirilen günlük ortalama süre 7 saat 13 dakika, sosyal medyada harcanan süre haftalık süre ise 25 saat 4 dakikadır.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE

* Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Maaşları da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.

