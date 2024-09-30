Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımıza katkı veren tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyor. Aldığımız kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgemizde her gün bir yenisi patlak veren krizlere rağmen Türkiye'nin refahı, huzuru, güvenliği için koşturmaya devam ediyoruz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ



Yine açılışlar, toplantılar ve ziyaretlerle dolu bir üç haftayı geride bıraktık. 13 Eylül tarihinde mensubu ve mezunu olmaktan her zaman iftihar ettiğim Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Marmara Denizi'ne hakim iki buçuk hektarlık arazi üzerinde toplam 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz külliyemizin üniversitemize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir buçuk asra yaklaşan tarihinde Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunmuş nice insan yetiştiren Marmara Üniversitesi'nize böyle bir eseri kazandırmak şahsım için ayrı bir bahtiyarlık kaynağıydı. Bugün bir kez daha üzerinde hakkı olan hocalarımı şükranla iad ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler niyaz ediyorum.

'BALKANLARDA BARIŞTAN YANAYIZ'

Yine bu vesileyle yeni akademik yılda tüm hocalarımıza ve üniversite öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Deniz Beceroviç'in ülkemize yaptığı çalışma ziyareti oldukça verimli geçti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren üst aklın son aylarda Balkanlarda da toplumsal fay hatlarını kaşıdığını görüyoruz. Ayrılıkçı gündemlerin körüklenmesinin gerisinde hangi niyetlerin olduğu bellidir. Türkiye olarak biz Balkanlarda özellikle de Bosna Hersek'de barıştan, huzurdan ve istikrarın korunmasından yanayız. Bu konudaki hassasiyetimizi Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzet Begoviç'e de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ifade ettim. İnşallah bundan sonra da Boster Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu sene Peygamberimiz ve şahsiyet inşası temasıyla idrak edilen Mevlid-i Nebi haftasında Diyanet Camiamızla bir araya geldik.