İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2448
  • EURO
    32,9268
  • ALTIN
    1963.37
  • BIST100
    8169.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç imzası: NATO onayı Resmi Gazete'de
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç imzası: NATO onayı Resmi Gazete'de

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç imzası: NATO onayı Resmi Gazete'de
ABONE OL
Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar verdiği bildirildi.

İSVEÇ NATO ÜYELİĞİ KARARININ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X paylaşımında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip ) Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.