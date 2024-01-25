Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç imzası: NATO onayı Resmi Gazete'de

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar verdiği bildirildi.

İSVEÇ NATO ÜYELİĞİ KARARININ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X paylaşımında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip ) Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.