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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e tepki: Sokaklarında teröristlerin cirit attığı ülkeye güvenemeyiz

10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin 'Sokaklarında teröristlerin cirit attığı ülkeye güvenemeyiz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Teröre kucak açan ülkelere destek veremeyiz.' dedi.

7 Temmuz 2023 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e tepki: Sokaklarında teröristlerin cirit attığı ülkeye güvenemeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Millî Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Üniversitemizin küresel akademik camiada hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz.

Dünyadaki devletlerin çoğunun geçmişi birkaç yüzyıl ile sınırlıyken bizler 2 bin 232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan, bu unvanı hak eden tek milletiz.

Siz genç teğmenlerimize ülkemiz ve milletimiz adına üstleneceğiniz tüm sorumluluklarda rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

Türkiye'nin son 71 yılda NATO İttifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir, ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz.

Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

2016 yılında başlayan dönüşümün daha uzun vadeli bir perspektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında yarar vardır.

Sokaklarında teröristlerin cirit attığı ülkeye güvenemeyiz. Bize Madrid'te verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır.

NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim" diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz.

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