Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 12-13 tane belediyen var sen o belediyelerde ne yaptın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum

Bu şehre yaptığımız her hizmetin, her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmaktadır

Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. Bu anlayışla, konut ve millet bahçeleri gibi birçok çalışmayı yerine getirdik

Millet Bahçemizin ilk günden itibaren vatandaşlarımız tarafından sahiplenildiğini, özellikle akşam saatlerinde cıvıl cıvıl bir yaşam alanı haline geldiğini görüyoruz

İlçemizin her köşesinde yürüttüğümüz imar faaliyetleri ile Zeytinburnu'nun kalkındırıyoruz

Kazakistan'dan geldim. G20 zirvesine gideceğim. Bizim gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez

Milletimiz, millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti ile tanıdı

Fatih'in yadigarı İstanbul tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin

Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde önemli adımlar attık

Bugüne kadar 1 milyon 70 bin sosyal konutu ülkemize kazandırmış bir iktidar olarak milyonlarca vatandaşımızı daha ev sahibi yapacağız

(Kılıçdaroğlu'na) 12-13 tane belediyen var sen o belediyelerde ne yaptın?

Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurdum. Süratle tarihte görülmemiş konutları yaptık

Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın

(Kemal Kılıçdaroğlu) SSK'nın başındayken, çocuğunu torununu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun

Yaptığımız siyasetin tek adı vardır. O da eser ve hizmet siyasetidir

Eski Türkiye'nin güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi anları kaçırırız



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