Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Böyle bir kepazeliğe asla izin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 'Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşuyor https://t.co/8ZiucU14An — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 26, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerin başında gelmektedir. Kamuda da kimi zaman ideolojik bağnazlık kimi zaman vurdumduymazlık dediğimiz zafiyetler yaşanmış olabilir. Hepsinin de zamanla üstesinden geldik. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik. Kamu personeli olmak uzunca bir süredir kurallara bağlı olarak yürümektedir. Bunun dışına çıkarak terör örgütlerinin güdümüne girenler de yine hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. FETÖ'den PKK'ya kadar çeşitli terör örgütleri ile iltisakı yüzünden kamudan ihraç edilen çok sayıda personel oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İFTİRASI

Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın kamu görevlilerine hakaret ettiğini bürokratları tehdit ettiğini görmeye başladık. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık iş ve işleme uyarak hukuka saygımızı gösterdik. Ana muhalefetin başındaki kişi kendisine oy vermedi diye kimi zaman işçiye esnafa hakaret ettiği gibi kimi zaman da kamu görevlilerini alenen hedef göstermektedir. Verdiği karar için hakimi yürüttüğü operasyon için askeri attığı imza için genel müdür tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Demokraside böyle bir usul olabilir mi? Asla.

'CUMHURBAŞKANI'NIN AİLESİNİ HEDEF ALMAK AKIL KARI DEĞİL'

Buradan ilan ediyorum kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bir Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir. Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin kendi insanın tehdit eden değil üretken siyasete ihtiyacı vardır. İşini yapan her bir kamu görevlisinin teminatı hukukun ta kendisidir.'