Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Temiz para arıyormuş, gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

20 yıldır gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz

Biz vesayetin oyunlarını sizlerle beraber bozduk. Biz terör örgütünün kanlı saldırılarını sizlerle beraber engelledik, darbecilere karşı beraber direndik

Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık

Onlar kendi alanlarında Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir

Bu oyunlar seçim dönemlerinde daha pervasızca yükseliyor. Seçim yaklaşırken daha da netleşmeye başladı

Rahmetli Menderes'in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin, rahmetli Özal'ın değişim vizyonuna saldıranların da bize çıkartmadık engel bırakmayanların da ellerinde aynı senaryo vardı

Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var

CHP, IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok

(Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti) Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı

Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor

Aklı başında kim devleti uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder? Yargıda bunların hesabını soracağız

Kardeşlerim... Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, mezhep, etik kökler üzerinden senaryolar denendi. Milletimiz o engin ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı için emperyalizmin planlarını başlarına geçirdi

CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şaşırmış nereye gittiğinin farkında değil. Yargıda bunların hesabını soracağız

Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır

Milletimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de oynanan oyunu bozar

Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler. Aklı başında politikaları yok

Bir ülkede iktidar kadar, muhalefet de önemlidir. Biz 20 yıldır böyle bir muhalefete rastlamadık. 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz

(6'lı masa ittifakı) Bir tane aklı başında adamları, bir tane aklı başında politikaları, bir tane aklı başında söylemleri yok. Beton duvara vursanız ses gelir ama arkadaş bunlardan hayırlı bir ses çıkmıyor

Bunlarda öyle bir niyet var ki, hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur

"Türkiye Yüzyılı" projemizi, 81 İlimizde ve ilçelerinde gerçekleştireceğimiz vizyon toplanrılarıyla milletimizle birlikte dolduracağız

Açılış listemizin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan Gaziray yer alıyor

Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon TL olan yatırımlar Gaziantep ve ülkemize hayırlı olsun

Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet buna inanmayıp gelip Gaziantep'te fabrika saymaya kalkmıştı. Gerçi bunların hesapları 300 fabrikayı saymaya yetmeyeceği için onu bile doğru dürüst beceremediler



Cari fazlayla büyümeyi başaran bir Türkiye var. İşte bu Türkiye şu anda dünyaya örnek

Hükümetlerimiz dönemlerinde Gaziantep'e toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 52,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık

Buradan bir müjde vereyim. Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz