Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Temiz para arıyormuş, gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/2p3fngMIIp— Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 5, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
20 yıldır gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz
Biz vesayetin oyunlarını sizlerle beraber bozduk. Biz terör örgütünün kanlı saldırılarını sizlerle beraber engelledik, darbecilere karşı beraber direndik
Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık
Onlar kendi alanlarında Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletini bu topraklardan kazıyıp atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir
Bu oyunlar seçim dönemlerinde daha pervasızca yükseliyor. Seçim yaklaşırken daha da netleşmeye başladı
Rahmetli Menderes'in yükselttiği milli irade bayrağına tahammül edemeyenlerin, rahmetli Özal'ın değişim vizyonuna saldıranların da bize çıkartmadık engel bırakmayanların da ellerinde aynı senaryo vardı
Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok ama hesabını veremediği pek çok karanlık nokta var
CHP, IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok
(Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti) Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı
Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, partisinin milletvekilleri üzerinden giriştiği her provokasyon, siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor
Aklı başında kim devleti uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder? Yargıda bunların hesabını soracağız
Kardeşlerim... Biliyorsunuz geçmişte kimi zaman köken, mezhep, etik kökler üzerinden senaryolar denendi. Milletimiz o engin ferasetiyle meseleyi en doğru şekilde kavradığı için emperyalizmin planlarını başlarına geçirdi
CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şaşırmış nereye gittiğinin farkında değil. Yargıda bunların hesabını soracağız
Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar? Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır
Milletimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de oynanan oyunu bozar
Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler. Aklı başında politikaları yok
Bir ülkede iktidar kadar, muhalefet de önemlidir. Biz 20 yıldır böyle bir muhalefete rastlamadık. 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz
(6'lı masa ittifakı) Bir tane aklı başında adamları, bir tane aklı başında politikaları, bir tane aklı başında söylemleri yok. Beton duvara vursanız ses gelir ama arkadaş bunlardan hayırlı bir ses çıkmıyor
Bunlarda öyle bir niyet var ki, hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur
"Türkiye Yüzyılı" projemizi, 81 İlimizde ve ilçelerinde gerçekleştireceğimiz vizyon toplanrılarıyla milletimizle birlikte dolduracağız
Açılış listemizin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan Gaziray yer alıyor
Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon TL olan yatırımlar Gaziantep ve ülkemize hayırlı olsun
Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet buna inanmayıp gelip Gaziantep'te fabrika saymaya kalkmıştı. Gerçi bunların hesapları 300 fabrikayı saymaya yetmeyeceği için onu bile doğru dürüst beceremediler
Cari fazlayla büyümeyi başaran bir Türkiye var. İşte bu Türkiye şu anda dünyaya örnek
Hükümetlerimiz dönemlerinde Gaziantep'e toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 52,5 milyar lira tutarında yatırım yaptık
Buradan bir müjde vereyim. Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz