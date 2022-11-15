Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum.



Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir. pic.twitter.com/acUk4B0Cgw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2022

SÖZCÜ KALIN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla tebrik mesajı yayınlandı.

Sözcü Kalın paylaşımında, "İnanç ve azimle ve büyük bedeller ödeyerek kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm haksız, hukuksuz ve iki yüzlü politikalara rağmen Türkiye, haklı davasında her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.