Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da harekat mesajı: Adım adım sınırları güvenli hale getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin her daim muzaffer eylesin.

Yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğimizde sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren hattı açılış töreninde de trenle Karaman'a devam edemediğimiz için istediğimiz gibi hasbihal edememiştik. Bugün dolu dolu bir Konya programı yapacağız.

Ne diyor Aşık; Tatlı dile, güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yârinen sohbet etmeye doyulur mu, doyulur mu?

Biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet darulmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor. Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur. Merhum Tanpınar bir başkent daima başkenttir ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur.

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında Mevlana şekeri ile gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası o vakur o hikmetli o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Rabbime bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamd etsem azdır.

Konya, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Konya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Konya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya, bin yıllık vatanımız Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun hatırasını 2071 vizyonu ile tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Konya, dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun. Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz, maşallah Selçuklu'nun asil evlatlarının, Mevlana'nın bendelerine, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır.

Konya sadece geçmişi ile övünen değil aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehirdir. Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere her türlü çap ve kalibredeki silah üretimi ile ülkemize savunma sanayiinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz.

Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.

ASELSAN fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimi ile ülkemize savunma sanayiinde üstün özellikler kazandıran bir tesistir.

İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz.

Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.

Trafiğe açılacak Eğiste Hadimi Viyadüğü ile İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz.

Laf değil icraat yapıyoruz. Biz musluk açmıyoruz dikkat edin.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Konya, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır.

Kardeşlerim bugün açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları, neydi burası, bakın şimdi ne oldu. 564 milyon liralık yatırımı buraya yaptık.

Afşar Barajı'mız bugün açılışla su toplamaya başlayacaktır. Şehrin 20 farklı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmaları ile, bugünü ve geçmişi arasındaki köprüler tahkim edilmiştir.

(Barınakta köpeğe şiddet) Hayvan barınağında görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık. Tüm varlıklar gibi hayvan da bize Allah'ın bir emanetidir. Asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.

Konya'da doğalgaza kavuşan ilçe sayımızı 20'ye yükseltiyor, önümüzdeki yıl 7, sonraki yıl da kalan tüm ilçelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz.



Bugüne kadar Konya'mıza 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 7 bin kişilik öğrenci yurtları ile kamp, eğitim ve antrenman salonunun açılışını gerçekleştiriyoruz.