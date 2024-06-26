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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: İsrail'e artık yeter denmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e 'artık yeter' demesi gerektiğini de belirtti.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: İsrail'e artık yeter denmeli!
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplum ile İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtti.

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