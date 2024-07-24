Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümüdür. Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletimizin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zafer, uluslararası alanda da onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum" açıklamasında bulundu.