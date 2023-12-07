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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Lavrion Kampı uyarısı: Dikkatli olunmasının altını çizdim

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Yunanistan'ın kapattığı Lavrion Kampı'na ilişkin, 'Özellikle Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.' dedi.

7 Aralık 2023 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e Lavrion Kampı uyarısı: Dikkatli olunmasının altını çizdim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

"Son olarak 2017 yılında Yunanistan'ı ziyaret etmiştim. Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Kuruluş bildirgesinde ifade edildiği üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmeden iki ülke içinde hayırlı olacağını düşünüyorum. Aramızdaki diyalog kanallarının açık olmasını Miçotakis ile görüşmede vurguladık. İlişkilerdeki olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin hayırlı olacağını düşünüyorum. Miçotakis ile faydalı görüşmeler yaptık. (Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir

2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı'nda oluşturan planların sonuç vermesi memnun edici. Turizm ve kültürel alan ilişkileri geliştireceğiz. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık. Ege ve Doğu Akdeniz'de tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk, dışişleri bakanlarımızın kararlı bir şekilde çalışmalarını istedik. Terörle mücadeleyi de ele aldık. Özellikle Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır. (Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır.

(Türkiye-Yunanistan) Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız."

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