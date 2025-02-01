Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

* İzmir'in dört bir yanındaki kardeşlerime, selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Kongrelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Bayrağı devralan yol arkadaşlarımıza başarılar diliyor, bayrağı devreden arkadaşlarıma da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

* İlimizin verdiği tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Eski İzmir türkülerine bakarsanız askerlerimizin fedakarlığı üzerine yazıldığını görürsünüz. 1. Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa bürünmüştür.

* Biz de İzmir'e Çakabey nasıl sahip çıktıysa, Gazi nasıl sahip çıktıysa, Menderes nasıl sahip çıktıysa öyle samimiyetle sahip çıktık.

* O kara günlerde milletimiz İzmir'e sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. İzmir'e Gazi nasıl sahip çıktıysa, Menderes nasıl sahip çıktıysa biz de öyle sahip çıktık.

* İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor.

* Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor.

* Son 10 yılda yaşananlar bile, şehrin CHP'li yerel yöneticiler ve siyasetçiler tarafından nasıl bir garabet sarmalına sokulduğunu göstermeye yeterlidir. Haklarını isteyen işçileri dinlemek yerine sokağa atarlar.

* Bunlar (CHP) ilericilik kisvesi altında yağma düzenlerini devam ettirmek için canhıraş bir şekilde uğraşıyorlar. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur.

* (CHP) 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı, kent uzlaşısı adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler. Yıllardır Gazi Mustafa Kemal'in mirasını yağmalamaktan bıkmadılar.

* Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir derken bunların Cumhuriyet'in kalkınmasına katkısı olmadı.

* (CHP) Muhalefeti, alternatif vizyon üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp, Türk milletinin düşmanı kim varsa değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi.

* Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyet'e en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir.

* Eski Genel Başkanları bu şehrin milletvekilleri oldu. Peki buradan tüm İzmirlilere soruyorum; Topunun birden İzmir'e bir faydası dokundu mu? Bu genel başkanlar İzmir'e şunları kazandırdı diye sayabilecek. Yok. Her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar.

* İzmir'e son 22 yılda toplam 2 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 115 spor tesisi inşa ettik. 132 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanemiz 1 yıldan beri vatandaşlara hizmet veriyor.

* İzmir'deki 5 millet bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Demiryollarında İZBAN projesini hayata geçirdik.

* İZBAN şehrin kuzeyindeki Aliağa'dan, güneyindeki Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta şu anda hizmet veriyor. Yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattımızı inşallah 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz.

* Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile bu bölgeyi lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdük. Adnan Menderes Havalimanımızı yenileyip kapasitesini artırarak 2002 yılında 2,3 milyon olan yolcu trafiğini 2004 yılında 11,5 milyonun üzerine çıkardık.

* Deniz yolunda, İzmir-Yeni Foça Yat Limanı'nı açtık. Özdere, Dikili, Çeşme-Şifne, Çeşmealtı ve Şakran'da 5 yeni yat limanı için etüt proje hazırlıyoruz.

* Su ve sulama yatırımlarında son 22 yılda şehrimize 8 içme suyu tesisi, 52 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, barajlar, yeraltı depolama tesisleri gibi toplam 225 tesis inşa ettik.

* İzmir'e 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 5 teknopark, 101 araştırma geliştirme merkezi ile 25 tasarım merkezi kurduk.

* Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 930 özel sektör projesinde 328 milyar lira yatırım gerçekleştirerek, 111 bin kişilik istihdam sağlandı. Şubat ayında Çeşme'ye, seneye de Karaburun'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz.

* Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki yıllarda İzmir'e her alanda çok daha fazla eser ve hizmet kazandıracağız.

* Sizlerden bunları her İzmirli kardeşimize anlatarak tamamen yalan ve talanın kılıfı haline dönüşen istismarcı, ideolojik söylemler yerine eser ve hizmet siyasetine yönelmelerini sağlamanızı istiyorum.

* Bunu başardığımızda, milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına kadar İzmir'in tüm temsili mevkilerde bulunan AK Parti bayrağını dalgalandıracağımızdan ben şüphe duymuyorum.

* Böylece bu şehirle ilgili oluşturulmaya çalışılan haksız algıları, seviyesiz yakıştırmaları, temelsiz önyargıları da ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. İzmir'e ve sizlere güveniyorum.

* İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir.

* Ekonomik programımız hedeflerine ulaştıkça sabit ve dar gelirlilerden başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız.