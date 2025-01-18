Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde Serinevler Spor Salonu karşısında vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Kongrenin Adana'nın geleceği için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, el ele ve omuz omuza 2028'e hazırlanılacağını söyledi.

Birilerinin "kırmızı kart" göstermeye gayret ettiğini belirten Erdoğan, "Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor? Ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in (Çelik) de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Ama bunlar herhalde orta hakemliği filan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz, yola da devam ederiz. Benim tabii 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler hangi kart nerede, nasıl gösterilir. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi ama bunlar, kırmızı karttan da kurtulamadı."

AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.