Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete orman yangını tepkisi: Kabul edilebilir hiçbir yanı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savunma Sanayi İcra komitesinin 2024 yılı icra toplantısında kritik kararlar aldık. Çevik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. Durmadan, dinlenmeden, engellere takılmadan koşturuyoruz. Donanmamızın caydırıcılığı daha artmıştır. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızı muhteşem eserin açılışıyla idrak ettik. Çukurova Uluslarası Havalimanımız gurur verici bir eser oldu. Hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz.

Ülkemizi ziyaret eden Katar Emiri ile özellikle Gazze'de katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuk. Filistin Devlet Başkanı sayın Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.

EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ

Küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar ormanlarımızın alev kırmızına bürünmesine neden oluyor. Orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımları attık. 27 uçak, 105 helikopter ile tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde kullanmaya başladık. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz.

25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllümüz ile yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Muhalefetin çarpıtmalarına, iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarıyla mücadele ettik. 15-19 tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı.

Bu yangınlara hem karadan hem havadan müdahale edildi. İlgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişat ile ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Sadece 15-19 tarihleri arasında hava araçlarımız bin 640 saat mesai yaptı. Tüm birimlerimizle tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık. Orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına günlerce mücadele ettiler. Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum.

Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sonra 5 dakika ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler. Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratle organize olmakta ve yangına müdahale etmektedir. Burada asıl eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızla telefon görüşmesi yaptım. Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimizin vatandaşın yanındadır.