Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstünlerin hukukunun egemen olduğu vesayetçi yapıdan adil yargı sistemine geçiş sağlanmıştır. Siyasi ve ideolojik kimlikleri ile bazı insanların hukuk önündeki ayrıcalıkları geride kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler öğrenecek ki kimse üstün değildir. Herkes yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, baskı kuramaz, yargımıza parmak sallayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte yargı mensuplarını terörde kaybetmiş ülke olarak yargı mensuplarının aileleri ile hedef gösterilmesini tasvip etmiyoruz. Yargı kararını eleştirebilirsiniz ama ana muhalefet de olsanız hukuk insanlarına yakışıksız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez." diye konuştu.