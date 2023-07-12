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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."

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