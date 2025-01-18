Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mersin'de tekrar sizinle buluşmayı nasip eden Rabbime hamdüsenalar olsun diyorum. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da bizler ürettik. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mersin sinesine gelen hiç kimseyi şu şehirden bu şehirden diyerek sınıflandırmamıştır.

Mersin bugün bir başka. Maşallah bambaşka. 2028'e hazır mısınız? Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin bu ülkenin huzurunun güvencesidir.

Mersin birlikte yaşama kültürümüzün sembolüdür. Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe devletimiz, milletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir.

YENİ BİR ATILIMIN MİLADI

Bugüne kadarki seçim sonuçlarının sebeplerini Mersinlilerde değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa, yanlış varsa bizim. Daha çok emek vermemiz, ter dökmemiz gerekiyor. Kongremiz böyle bir dönemin, yeni bir atılımın miladı olacak.

AĞIR BEDELLER ÖDEDİK

Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla, 1. Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin, milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini ödedik.

Bu tahribatın önü, rahmetli Menderesle birlikte başlayan bir demokrasi hamlesiyle kesilmeye çalışıldı. Ama Türkiye'nin büyümesini kendi ayakları üzerine dikilmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı.

Ülkemizi darbeler, ekonomik çöküşlerle dolu bir döneme soktular.

AK PARTİ BİR ANADOLU İHTİLALİ

Merhum Özal'a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi. Bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Güç odakları, AK Parti öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşı büyük bir direnç gösterdi. Hukukun ayaklar altına alındığı cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı. Envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ VATANDALARINA GERİ DÖNECEK

Milletimizin güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi artırmaktadır. Daha fazla çalışmak, tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız. Suriye'deki rejimin yıkılması, yeni yönetimin iş başına gelmesi Mersin'e etkisi olacaktır. Burası halen 183 binin üzerinde Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehirdir. Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı şüphesiz vatanlarına geri dönecek. Suriye toparlandıkça inşallah ülkemizle birlikte muhacirler dönüş yoluna girecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır.

YPG'YE EN KÜÇÜK MÜSAMAHAMIZ YOK

Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak, ya bertaraf ederek, Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız.

100 YILLIK OYUN BOZULUYOR

100 yıllık oyun bozuluyor. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bölgenin kaderini bu bölgenin hakları belirleyecek. Kimse bunun önüne geçemeyecek. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar.

MESELENİN TARİHE KARIŞMASINDAN YANAYIZ

Bölücü örgüt elebaşının çağrısını yerine getirirse kazanan tüm Türkiye olacaktır. Eğer çağrıya uymazlarsa operasyonlarla meseleyi çözeriz. Biz bu meselenin tarihe karışmasından yanayız.