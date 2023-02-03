Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

15 farklı ilimizde, 15 farklı temada hayata geçirilen kış kamplarının 7'ncisini tamamlamış bulunuyoruz. 7'nci tematik kış kamplarının düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

30 Ocak Pazartesi gününden bu yana devam eden kamplarımızda benzer ilgi alanlarına sahip gençlerimiz olarak bir araya geldiniz. Arkeolojiden kış sporlarına, dijital iletişimden güzel sanatlara, mühendislikten psikoloji ve edebiyata geniş bir yelpazede eğitim aldınız. Hem daha önce ziyaret etmediğiniz şehirlerimizi gezme, hem de akademik ve entellektüel birikiminizi geliştirme imkanı buldunuz. Sizler büyük bir kardeşlik halesi oluşturarak dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilediniz.

Sizleri batıdan devşirdikleri tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara inat Teknofest gençliğinin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. Her birinizin bu kamp dönemini yeni dostluklar kurmak, yeni beceriler kazanmak suretiyle verimli bir şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum. Biz de ülkemizin farklı illerinden binlerce gencimizin kamp programlarına gösterdiği teveccühünden dolayı son derece memnunuz. Tüm bu kazanımların hayatınız boyunca yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyor, kamplarımızda konuşmacı ve eğitimci olarak iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tematik kamp ve faaliyet çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.

"İNANDIĞI VE AZMETTİĞİ ZAMAN BU ÜLKENİN GENÇLERİNİN NELERİ BAŞARABİLECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Son 20 yılda gençlerimizle omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin en büyük başarıyla tanıştırmışsak. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da yine siz gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük bir milletin evladı olduğunuzu asla unutmamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal kurum, geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum.