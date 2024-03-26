Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'çırak' göndermesi: Selefinden bile fason çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten size hizmetkar olmaya geldik. 31 Mart'ta cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle Yozgat'a hizmetimiz şüphesiz çok daha güçlü olacak.

Meydana gelirken sordum; Şu anda meydanda katılım ne kadar diye... Emniyet'ten rakamı aldım. 50 bin... Hamd olsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.

Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke düşmanı kim varsa hepsinin başını ezdik. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

"DESTAN YAZAN BİR TÜRKİYE VAR"

Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı. Tabancasını yurt dışından satın alan değil, savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Kardeşlerine sırtına dönen değil, kardeşlerinin hakkını koruyan bir Türkiye var. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında aktif rol oynayan, güçlü, cesur ve dirayetli bir Türkiye var. Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi arasına dahil edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Yapmamız gereken bellidir. Kimsenin bizi bölmesine, aramıza fitne sokmasına, nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Ben meydanda kardeşliğine sıkı sıkıya sarılan bir Yozgat görüyorum.

GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRİYORUZ



Aksaray'da da 40 bin kişi vardı, sizlere selamları var. Gönülleri birleştiriyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Yozgatlı kardeşlerim bizi girdiğimiz 17 seçimdir hiç yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bize yoldaşlık ettiniz. En son seçimde milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Milletvekilliğinde yüzde 73, Cumhurbaşkanlığında yüzde 76,4 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkan sizlere teşekkür ederim. Bu oy oranıyla Yozgat Türkiye'de 4. sıraya yerleşti. Yozgat aynı şekilde sandıkları patlatıyor mu?



GENEL BAŞKANLARI DIŞINDA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEDİLER



Eksiğimiz, kusurumuz olsa da niyetimiz her zaman sağlamdır. Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları hariç hiçbir şeyi değiştirmediler. Eski tas eski hamam devam ediyorlar.

Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. Her gün bir şeyler diyor.

Arada CHP'lileri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızı övgüyle anlatıyor. Ama bavullarla taşınan deste deste dolarlarla ilgili açıklama yapmıyor.

Sorsan ittifak yok diyorlar. Ortada tam bir siyasi dalavere var. Kendilerine oy veren seçmenin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. CHP ile DEM arasında tam bir siyasi dalavere ortamı hakim.

CHP zulmünden İstanbulumuzu, Ankaramızı, İzmirimizi gelin kurtaralım.