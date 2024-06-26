Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* İsrail, daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların ve sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam etti.

* 38 bini aşkın Filistinli şehidi rahmetle anıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

* Gazzeli çocuklardan dünya utanmalı. Yaşananlar İslam aleminin acziyetini gösteriyor

* Masumların yanında, katillerin karşısında duracağız. Kimse boyun eğmemizi beklemesin. Ecdadımız nasıl Filistin'e sahip çıktıysa biz de öyle yapacağız.

* Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail'i desteklediklerini görüyoruz.

* Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

* Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır

* Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir

* Başbakan Paşinyan'ın liderliğinde Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz

* Uzakları yakınlaştırmak, sevenleri buluşturmak, vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla hizmete verdiğimiz ulaştırma yatırımlarımızın karşılığını fazlasıyla aldık, alıyoruz.

* Demiryolları ile seyahat edenlerin sayısı 7 milyon 520 bine yaklaşıyor. Oto yollarımızı kullanan araç sayısı 21 milyonun üzerine çıktı. Avrasya Tünelinden bayramın son günü 94 bin 454 araç geçişi oldu.

* Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını milletçe hepimizin yüreğini yakmıştır. Devletimizin ilgili tüm kurumları ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuştur.

* (Anız yangını provokasyonu) Bir avuç kefen hırsızı selden kütük kapma yarışında.

* Mardin'deki taziye evinde DEM'li provokatörlerin sergilediği kepazelik, bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir.

* (DEM'in Milli Takım hazımsızlığı) Ne yaparlarsa yapsınlar milletin birliğini bozamazlar. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatmayı sürdüreceğiz.

* Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

* Millilerimizin bu akşam Çekya maçında 85 milyonu gururlandıracak bir zafere imza atacaklarına inanıyorum.

* Türkiye'yi 85 milyon olarak kucakladım. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım.

* AK Parti kutuplaşmanın tarafında olmadı, asla gerilim siyaseti gütmedi. AK Parti ayrıştırıcı siyasetin mağduru olmuştur.

* 'Millet yol mu yiyecek?' diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Ülkemizin dört bir köşesini demir ağlarla, yollarla, otobanlarla, viyadük, köprü, tünel alt geçit ve üst geçitlerle örmeye devam edeceğiz

* Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.

* Nice darbe girişimi yaşadık. Ana muhalefet partisi hukukun yanında yer almadı, kışkırttı.

* Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir.

* Yumuşama olur, iktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Fıtrata aykırıdır, böyle bir çabamız yok.

* Biz ülkemizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz yakından izliyor. Karşımızdakiler ciddi hazım problemi yaşıyor. İadeyi ziyaretten sonra çiğlik yaptılar. Edepli olmamız, edepsizliğe göz yumacağımız anlamına gelmez. Suç ortağı arayanlar kendilerini yormasın. Nereden geldiği belirsiz para kulesine baksın, kimlerle kent uzlaşısı yaptığını sorgulasın.

* Diyalog süreci, parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir. Biz rahatız. Muhalefetten gelecek her türlü müspet eleştiriye de açığız. Fakat eleştiri sınırlarını aşan, yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz.

* Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz. Biz yasak kaldırırken iptali için AYM'ye koştular.

* Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan Cumhur İttifakı'nın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz.

* 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır.

* Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz.

* Sabit ücretlilerin yükünün farkındayız. Kalıcı refah artışını sağlayacağız.

* Önceki gün MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve harekat planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız.

* Partimizde yenilenme sürecini de harekete geçireceğiz.

* AK Parti'den tuğla koparmayı bekliyorlar. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.