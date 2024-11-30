Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi yanında düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.



Konuşmasına Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu bereketli topraklarıyla, medeniyetlere beşiklik eden destanlar şehri Kahramanmaraş'ımızdayız. Siz edelerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kahramanmaraş'a geldiğimiz andan itibaren bizleri yine samimiyetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'ne katılacağını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kongremizden önce hem sizlere bir teşekkür edelim dedim hem de yapımı tamamlanan deprem konutlarının açılışını yapalım istedik. Coşkunuzdan, heyecanınızdan, sevdanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz, inandığınız, bize sahip çıktığınız için siz edelere teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik vizyonuyla 'yola devam' dedi. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş 31 Mart'ta yine bize olan desteğini esirgemedi. Rabb'im sizlerden razı olsun. Rabb'im Kahramanmaraş'ta aramızdaki dayanışmayı daim eylesin.

Siz bize nasıl destek olduysanız biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Maraş'a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız. Bu kadim şehir, sadece toprağının bereketiyle değil milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale Anadolu'nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğmedi. Edelerimiz 'Asrın felaketi'ni yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz."

- "DAĞLAR NE KADAR YÜKSEK İSE YOL ONUN ÜSTÜNDEN GEÇER"

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar ve şair Adil Erdem Bayazıt'ın Diriliş Saati şiirinden, "Ey her depremden sonra biraz daha doğrulan, herkesin veba girmiş bir şehrin hem halkı hem seyircisi olduğu bir günde ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke. Her damlası bir zafer müjdecisi, bir posta eri gibi yağmur yüzümüze değince çıkacağız yola." mısrasını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Kahramanmaraş, merhum şairimizin dediği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerinin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Dağlar ne kadar yüksek ise yol onun üstünden geçer' inancıyla şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattık. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik." diye konuştu.



- "155 BİNİNCİ YUVAMIZIN ANAHTARLARINI TESLİM ETMENİN HEYECANINI VE SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım daha atıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay'daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla Hatay'ımızda 5 bin 900, Malatya'mızda 2 bin 313, Adıyaman'ımızda 6 bin 912, Gaziantep'imizde 257, Diyarbakır'ımızda 674, Adana'mızda 668, Şanlıurfa'mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda bin1407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş olacaklarını söyleyen Erdoğan, "2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek." dedi.

Gelecek yıl Kahramanmaraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatının yapılacağını da bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabb'im bu hanelerimizi oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve ihsan eylesin diyorum. Bu konutların yapımında emeği, alın teri olan herkese tüm bakanlıklarımıza işçisinden mühendisine, bütün kardeşlerime bilhassa da yüklenici firmalara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık yarım asırdır değişik siyasetin içerisinde olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizlere çok farklı görevlerde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil Türkiye'ye eser ve proje kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. Bakın 6 Şubat'ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Sadece Maraş'ta 7 bin 492 bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 bin 788 Maraşlı kardeşimiz depremde vefat etti. Rabb'im hepsine rahmet etsin. Onları cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Tam 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Dikkatinizi çekerim, bu sadece konut sayısı. İçinde iş yerleri yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim neredeyse 2,5 milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomide yol açtığı tahribatın 104 milyar dolardan fazla olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Toprağa verdiğimiz 53 bin 735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki de hiç iyileşmeyecek, hiç kapanmayacak." diye konuştu.

"Tüm bunlar ortadayken ana muhalefet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli?" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az çok bu işleri bilen herkesin takdir ettiği bir inşa ve ihya seferberliğinde, hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Sayın Özel çıkmış, 'deprem konutları 10 yılda bitmez' diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü tezviratı, iddiayı ve iftirayı grup kürsüsünden ortalığa boca ediyor.

Ben buradan kendisine soruyorum; Sayın Özel, siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Allah aşkına, 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz, hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?"

- "HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA, HADİ BUYURUN YAPIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bugün, millete söz verdikleri üzere 155 bininci konutun kurasını çekip, anahtarını teslim edeceklerine dikkati çekti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşlara "bedava konut" sözü verdiğini aktaran Erdoğan, "Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya? Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada, hadi buyurun yapın. Bunlar yapamazlar, bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını yığma dışında, taş üstüne taş koyamazlar." dedi.

- "BUNLARIN TEK BİLDİKLERİ ALGI VE REKLAM YAPMAK"

Muhalefetin iş yapmak, hizmet üretmek gibi bir derdi olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla, şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Çok açık söylüyorum, iş yolsuzluğa, hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yağmalatmaya gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Ama söz konusu hizmet, vatandaşın dertlerine çare üretmek olunca ara ki bulasın. Bunların devrik genel başkanı, 'hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat, önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı. 'Oğlum' diye bağrına bastığı kim varsa, ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı. Bunlardan ülkeye de millete de hayır gelmez."

CHP ve CHP'li siyasetçilerin ne ülkeyi ne de milleti tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehirlerimizde ne yapıldığından, hangi hizmetlerin olduğundan bile haberdar değiller. Depremden etkilenen il sayısını sorsan, inanın bilmezler. Nurhak'ta 'yok' dedikleri hastanenin 56 yataklı olduğunu ve hasta kabul ettiğini bilmezler." diye konuştu.

- "SÖZ VERİNCE UNUTAN DEĞİL, GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATIP GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN BİR HÜKÜMETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkoğlu ilçesindeki 120 yataklı Acil Durum Hastanesini aralık ayı içinde tamamlayacaklarını, 400 yataklı Acil Durum Hastanesi Projesi kapsamında yapılan Kahramanmaraş Devlet Hastanesini de ocak ayı içinde hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinin yanında yapımı süren 600 yataklı yeni hastaneyi de 2025'in ikinci yarısında bitireceklerini açıklayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizde veriyoruz. Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağımız 1000 yataklı, 250 bin metrekare kapalı alana sahip şehir hastanemizin proje çalışmalarını tamamladık, 2025 ocak ayı itibarıyla yapım ihalesi sürecini başlatacağız.

Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel, eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz, söz verince unutan değil, gecesini gündüzüne katıp gerçekleştirmeye çalışan bir hükümetiz. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin de arkasındayız. Hedefimiz, deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır."

- "DEPREMZEDE İLLERİMİZ ARTIK AFETİN DEĞİL, HUZURUN, UMUDUN VE GÜVENİN ADRESİ OLACAK"

Şair ve yazar Erdem Beyazıt'ın sözlerini anımsatarak, yaraları hızlıca sarıp yola yeniden, yepyeni bir heyecanla çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Her damlası bir zafer müjdecisi olan yarınları, Maraşlı kardeşlerimizle birlikte yine biz karşılayacağız. Kahraman şehrimizin asli hüviyetine sadık kalarak, çok daha modern, çok daha güzel bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tandır diyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu, sıfır atıkla uyumlu, akıllı ve modern şehirleri inşa ve ihya ettiklerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya ölçeğinde böylesine büyük ve geniş bir projenin bu kadar kısa sürede hayata geçirilmesi çok nadir rastlanan bir başarıdır. İnanıyorum ki bugün teslim ettiğimiz her yuva, ayağa kaldırdığımız her eser, geçmişe saygımız ile geleceğe olan inancımızın bir ifadesidir. 2025 yılının sonunda, sadece yeni yuvalarımız bitmeyecek aynı zamanda tüm evlerimizin pencereleri de huzura açılacak. Depremzede illerimiz artık afetin değil, huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Kahramanmaraş gibi eşsiz gayretin, emsalsiz şehirleri, Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak."

- "KAHRAMANMARAŞ'IMIZA BİR SPOR KOMPLEKSİ İNŞA EDECEĞİZ"

Bir müjde daha vermek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Çevre Bakanlığı'mız ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla muhteşem bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz. TOKİ'mizle, 121 bin 500 metrekarelik arazi üzerindeki projemizde, olimpik yüzme havuzundan kafeteryalara, kamp merkezinden uluslararası spor salonlarına kadar her şey olacak. Spor kompleksimizle şehrimizde hem uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız hem de nice yıldızları yetiştireceğiz. Spor tesisimiz, gençlerimiz başta olmak üzere Maraş halkına şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Erdoğan, deprem konutlarının yapımında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve AFAD, hayırseverler, işçiler ve mühendisleri tebrik etti.

- KURA ÇEKİMİ VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edildi. AFAD Başkanı Okay Memiş'in TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin başlattığı kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Erdoğan, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki törenlere canlı bağlantıyla katılarak, bazı hak sahipleriyle sohbet etti.

Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi.

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