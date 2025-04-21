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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: Gazze soykırımı karşısında inisiyatif alan bir liderdi

Papa için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi' ifadelerini kullandı.

21 Nisan 2025 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: Gazze soykırımı karşısında inisiyatif alan bir liderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Papa Francis için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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