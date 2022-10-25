Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

