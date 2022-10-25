Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2022
Mekanı cennet olsun.