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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA25 Ekim 2022 Salı 20:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı
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Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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