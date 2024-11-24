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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme: Ticaret hacmine vurgu yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

24 Kasım 2024 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme: Ticaret hacmine vurgu yapıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.

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