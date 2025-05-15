İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6959
  • EURO
    43,4833
  • ALTIN
    3987.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Zelenski'ye Türkiye daveti
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Zelenski'ye Türkiye daveti

Müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını, gerek teknik düzeyde gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinde, hazır olduklarında Rusya-Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Zelenski'ye Türkiye daveti
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Erdoğan, gelinen aşamada Ukrayna-Rusya savaşının seyrinin doğrudan müzakereler yoluyla çözümü gerekli kıldığını, daha fazla can kaybının önlenebilmesi için asgari müşterekler üzerinde mutabakata varılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını, gerek teknik düzeyde gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık olmasına ehemmiyet verdiğini ve ev sahibi olarak, hazır olduklarında iki ülke liderini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğajn
  • Ukrayna
  • zelenski

ÖNERİLEN VİDEO

Motosiklet hırsızları dördüncüyü çalarken suçüstü yakalandı! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.