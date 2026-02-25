Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Ramazan'' hazımsızlarına tepki: Bunların derdi laiklik değil, hiç bir zaman da olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.

* Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

* Şehit haberi bizi derinden üzdü. Gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.

* Milletçe mübarek Ramazan'a kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz, siz milletvekillerimizin ve misafirlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tüm kalbimle tebrik ediyor, bu rahmet mevsiminin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

* Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve yapılan tüm anlaşmalara rağmen insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması maalesef Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu Ramazan'da da aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle.

* 'Kabe'de hacılar Hû der Allah' bu ilahiyi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerim iletiyorum.

* Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi, kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır, bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.

* Genel merkezimiz, tüm başkanlıklarımızın katkısını alarak teşkilatımız için çok kapsamlı, anlamlı bir etkinlik takvimi hazırladı, hepimiz tam kadro sahadayız, Ramazan ayının rahmet, merhamet iklimini hep beraber milletimizle teneffüs etmeye çalışıyoruz.

* Bu sene ikincisini tertiplediğimiz 'Külliyede Ramazan' Ankaralı kardeşlerimizin yoğun ilgisine mazhar oluyor, niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek en küçük köyümüzden en büyük şehrimize kadar 86 milyona kardeş olan teşkilatımızın her neferine teşekkür ediyorum.

* (MEB'in Ramazan etkinlikleri genelgesi) Bu etkinlikler hiç şüphesiz anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. MEB de Anayasa'nın kendisine yüklediği sorumluluk mucibince öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirme amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre bu çalışmayı yapmıştır.

* MEB'in ramazan genelgesi doğrudur, yerindedir, hukukidir. Ramazanın manevi iklimine uygun olmasının yanı sıra milletimizin hissiyatına tercüman olan hizmettir.

* Bunlar cadılar bayramı kılıfı altında ne idüğü belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar, çocuklarımızı alkole, sigaraya, uyuşturucuya özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Batıda çocuklara yönelik rezil skandallardan rahatsız olmazlar ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa bundan rahatsız olurlar. Biz niyetlerini çok iyi biliyoruz.

* Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyle. Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın teneffüs saatlerinde okul bahçelerinde hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor?

* Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın.

* Bizim tarih boyunca 3 kıtaya huzur götüren büyük devletlerimizin harcında, dünyaya istikamet çizen medeniyetlerimizin temelinde Kur'an vardır, Peygamber aşkı vardır, iman vardır, oruç vardır.

* Bu milletin mayasında İslam var. Bizi bir millet yapan, her türlü farklılığımıza rağmen bir arada tutan manevi değerlerimizdir.

* Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın, inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın, biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz, bu değerleri dünyaya öğretmiş, dünyaya öğretecek bir milletiz.

* Bizim her inanca, mezhebe, manevi değere sonsuz saygımız var. Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz ama bu vatanı vatan yapan milli ve manevi değerleri de sonuna kadar savunuruz, koruruz.

* Kendi ruhumuzla, devlet, millet, medeniyet değerlerimizle büyüyeceğiz, başkalarına benzeyerek değil biz olarak, kendimiz olarak, Türkiye olarak düştüğümüz yerden kalkacak, doğrulacak, 86 milyon ele ele 'Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimizle inşa edeceğiz.

* Okul bahçelerini ve camilerimizi bir çiçek tarlasına çeviren yavrularımızın her birini muhabbetle kucaklıyor, dillerinden Allah niyazı, kalplerinden Hz. Muhammed Mustafa'nın aşkı hiç eksilmesin.

* Kimse bize parmak sallayamaz. Tarihten ders almakta ısrar eden varsa buyursun.

* Türkiye sanılandan çok büyüktür.

* Cumhur İttifakı olarak geçen yıl başlattığımız ve bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 16 aylık zaman diliminde kayda değer mesafeler alındı, hamdolsun ümit verici gelişmeler yaşandı. Hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak aramızdaki dayanışmayı, işbirliğini doruğa çıkarmamız gereken bir döneme giriyoruz, sürecin yeni aşamasını da suhulet ve suhuletle yöneterek önce 'Terörsüz Türkiye' ardından 'Terörsüz Bölge' hedefimize vasıl olacağız.

* Rapor Türkiye'nin ortak geleceğine, 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır. Raporun içerisinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapma hevesinde olanların sürecin selametine hizmet etmediği aşikardır.

* Türkiye 23 yıllık çetin mücadeleler neticesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda tarihi bir fırsat yakalamıştır, bunun önünü kimse kesemez.

* Diğer partilerden de beklentimiz, komisyondaki demokratik, uzlaşmacı, müspet ve makul duruşlarını meclis çalışmalarında da aynıyla devam ettirmeleridir. 1000 yıllık kardeşliğin önünde bugüne kadar hiçbir fesat odağı duramadı.

* Biz 23 yıldır yaptığımız gibi nefreti ve öfkeyi çoğaltan değil adaleti, hakkı, hukuku, demokrasiyi savunan tarafta yer alacak, herkesin bir olduğu, beraber olduğu, barış içinde kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için mücadele edecek, bu uğurda gerektiğinde fedakarlıkta bulunmaktan asla çekinmeyeceğiz.