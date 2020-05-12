İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0009
  • EURO
    7,599
  • ALTIN
    383.094
  • BIST100
    99615.9
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgınla mücadelede kararlılık mesajı
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgınla mücadelede kararlılık mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılda verdikleri her sözü tuttukları gibi, koronavirüs salgınına karşı da millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini ve Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceklerini belirtti.

AA12 Mayıs 2020 Salı 23:00 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 23:00
ABONE OL

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.

TİKA Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.